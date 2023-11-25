Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:33

В Анкаре состоялось 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам заседания министр торговли Турции Омер Болат и вице-премьер РФ Александр Новак подписали протокол очередного заседания. Комментируя итоги прошедших переговоров, стороны выразили удовлетворение сложившимися двусторонними отношениями, а также перспективами их развития. В частности, турецкий министр подчеркнул, что состоявшийся диалог был успешным и поблагодарил всех, кто принимал участие в переговорах. «Турция продолжит развитие отношений с Россией, основываясь на добрососедстве и независимых решениях», - подчеркнул турецкий министр торговли.

Вроде бы, самое обычное мероприятие, стандартные заявления сторон и даже заверения министра Омера Болата о «независимых решениях» не выходили за рамки принятых в таких случаях протокольных фраз. Однако появившееся в тот же день сообщение о предстоящем визите в Турцию заместителя министра финансов США, а также ряд предыдущих заявлений официальной Анкары заставляют подходить к словам турецкого министра торговли совсем с другого ракурса. Как сообщает агентство Bloomberg, Брайан Нельсон заместитель министра финансов США, курирующий вопросы борьбы с терроризмом и финансовой разведки, посетит на следующей неделе Турцию, чтобы призвать Анкару соблюдать введенные Вашингтоном санкции против российских юридических лиц, а также обсудить финансовую деятельность организации ХАМАС. Как известно, Соединенные Штаты уже предупреждали Анкару о ряде турецких компаниях, нарушающих санкционный режим, что в итоге может негативно сказаться на связях Турции с западной финансовой системой. В частности, Вашингтон серьезно обеспокоен отказом Анкары присоединиться к ограничениям в отношении российских судов и авиалиний, которым Турция продолжают оказывать сервисные услуги.

Здесь надо отметить, что Вашингтон и ранее не раз угрожал Анкаре штрафными санкциями за углубление отношений с Россией, в том числе, в сфере экономики. И эти угрозы Турция не то, что игнорировала, но подходила к ним без ожидаемой в США серьезностью. Однако теперь к этой проблеме добавились противоречия сторон по отношению к палестинскому движению ХАМАС. Как известно, если Вашингтон считает ХАМАС террористической организацией, то Анкара, напротив, «освободительной группой моджахедов». На каком языке будут говорить стороны в ходе предстоящего визита Брайана Нельсона предугадать трудно. Однако вряд ли они откажутся от своих принципов – это не свойственно ни президенту Байдену, ни, тем более, президенту Эрдогану. Но если в случае с ХАМАСом Анкара отстаивает исключительно свою политическую точку зрения, то в отношениях с Москвой турки руководствуются, главным образом, экономическими интересами. И эта позиция подтверждается статистикой. По информации правительства РФ, товарооборот России и Турции в январе-октябре 2023 года увеличился на 49,8 процента в физическом объеме. Это более чем серьезный показатель, если учесть, что по итогам 2022 года, когда товарооборот между двумя странами вырос почти в два раза, на 85,8 процента, Турция уже занимала второе место среди внешнеторговых партнеров России. До конца же текущего года этот показатель явно превысит 50 процентов, что еще больше приблизит стороны к ожидаемому уровню двустороннего товарооборота в 100 миллиардов долларов. Согласитесь, отказаться от такой перспективы совсем не просто.