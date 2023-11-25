Одна из двух станет лишней для Турции: США или Россия? горячая тема
В Анкаре состоялось 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. По итогам заседания министр торговли Турции Омер Болат и вице-премьер РФ Александр Новак подписали протокол очередного заседания.
Комментируя итоги прошедших переговоров, стороны выразили удовлетворение сложившимися двусторонними отношениями, а также перспективами их развития. В частности, турецкий министр подчеркнул, что состоявшийся диалог был успешным и поблагодарил всех, кто принимал участие в переговорах.
«Турция продолжит развитие отношений с Россией, основываясь на добрососедстве и независимых решениях», - подчеркнул турецкий министр торговли.
Вроде бы, самое обычное мероприятие, стандартные заявления сторон и даже заверения министра Омера Болата о «независимых решениях» не выходили за рамки принятых в таких случаях протокольных фраз.
Однако появившееся в тот же день сообщение о предстоящем визите в Турцию заместителя министра финансов США, а также ряд предыдущих заявлений официальной Анкары заставляют подходить к словам турецкого министра торговли совсем с другого ракурса.
Как сообщает агентство Bloomberg, Брайан Нельсон заместитель министра финансов США, курирующий вопросы борьбы с терроризмом и финансовой разведки, посетит на следующей неделе Турцию, чтобы призвать Анкару соблюдать введенные Вашингтоном санкции против российских юридических лиц, а также обсудить финансовую деятельность организации ХАМАС.
Как известно, Соединенные Штаты уже предупреждали Анкару о ряде турецких компаниях, нарушающих санкционный режим, что в итоге может негативно сказаться на связях Турции с западной финансовой системой. В частности, Вашингтон серьезно обеспокоен отказом Анкары присоединиться к ограничениям в отношении российских судов и авиалиний, которым Турция продолжают оказывать сервисные услуги.
Здесь надо отметить, что Вашингтон и ранее не раз угрожал Анкаре штрафными санкциями за углубление отношений с Россией, в том числе, в сфере экономики. И эти угрозы Турция не то, что игнорировала, но подходила к ним без ожидаемой в США серьезностью. Однако теперь к этой проблеме добавились противоречия сторон по отношению к палестинскому движению ХАМАС.
Как известно, если Вашингтон считает ХАМАС террористической организацией, то Анкара, напротив, «освободительной группой моджахедов». На каком языке будут говорить стороны в ходе предстоящего визита Брайана Нельсона предугадать трудно. Однако вряд ли они откажутся от своих принципов – это не свойственно ни президенту Байдену, ни, тем более, президенту Эрдогану.
Но если в случае с ХАМАСом Анкара отстаивает исключительно свою политическую точку зрения, то в отношениях с Москвой турки руководствуются, главным образом, экономическими интересами. И эта позиция подтверждается статистикой.
По информации правительства РФ, товарооборот России и Турции в январе-октябре 2023 года увеличился на 49,8 процента в физическом объеме. Это более чем серьезный показатель, если учесть, что по итогам 2022 года, когда товарооборот между двумя странами вырос почти в два раза, на 85,8 процента, Турция уже занимала второе место среди внешнеторговых партнеров России. До конца же текущего года этот показатель явно превысит 50 процентов, что еще больше приблизит стороны к ожидаемому уровню двустороннего товарооборота в 100 миллиардов долларов.
Согласитесь, отказаться от такой перспективы совсем не просто.
На резонный довод о том, что США и не требуют от Турции полного отказа от экономического сотрудничества с Россией, можно возразить, что санкции США против Москвы растут, как на дрожжах, что, в свою очередь, может сильно навредить турецкой экономике. Так что, нежелание Анкары идти на поводу Вашингтона без каких-либо компенсаций вполне понятно. Терять миллиарды долларов в угоду Вашингтону, который даже не думает идти на уступки союзнику по НАТО ни в политических, ни в военных, ни в экономических вопросах, означало бы полную зависимость Турции от США.
Понятно, что соглашаться с такой постановкой вопрос Анкара не желает.
Предыдущее заседание российско-турецкой межправительственной комиссии проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
Нынешнее же заседание рассмотрело значительно больше вопросов. Достаточно отметить, что стороны продолжают реализацию флагманского проекта - сооружение АЭС «Аккую» и проекта турецкого газового хаба. В текущем году Москва и Турция ожидают рекордных показателей по сотрудничеству в области туризма, которое и так находятся на пике. Россия работает над увеличением импорта сельхозпродукции из Турции и предлагает турецким партнерам сотрудничество в сфере малой атомной энергетики.
Отказ от таких перспектив, когда сами Соединенные Штаты не желают предоставлять Турции самолеты и прочее оружие, которое свободно покупают страны, даже не входящие в НАТО, ничего хорошего Турции не сулит.
Насколько стороны смогут сблизить свои позиции, мы узнаем в ближайшие дни. Можно лишь констатировать, что Анкаре предстоит решить сложную задачу и определить, на чьей стороне она себя видит.
Совершенно очевидно, что в этой геополитической игре, в которой позиции двух стран иначе, как враждебными, не назовешь, третий будет однозначно лишним…