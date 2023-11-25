Армения вытеснила Испанию по поставкам виски в Россию

Армения вытеснила Испанию из числа крупнейших импортеров виски в Россию, поднявшись на пятое место с объемом поставок в 5,6 миллиона долларов, пишут зарубежные СМИ со ссылкой на данные статистики.

На первой строчке поставщиков виски в РФ остается Латвия - 190,6 миллиона долларов. Поставки за год выросли более чем в шесть раз. Второй в списке импортеров виски идет Литва - 28,9 миллиона долларов. Впервые в десятку вошел Китай - 2 миллиона долларов.