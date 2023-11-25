Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:00

Еще совсем недавно аббревиатуру AI мало кто знал. А ныне она, означающая Artificial Intelligence – Искусственный Интеллект, одна из наиболее узнаваемых в мире. Об искусственном интеллекте говорят многие выдающиеся деятели современности. Президент Владимир Путин, например, толкнул намедни мощную речь на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Однако смысл его послания, как обычно, свелся к привычной формуле, которую не может изменить никакой AI: Россия привержена традиционной культуре, идеалам добра и уважения к человеку, а использование западных разработок эту культуру разрушает, а из искусственного интеллекта может получиться ксенофоб.

Об опасности искусственного интеллекта уже как минимум лет десять предупреждает небезызвестный Илон Маск. «С искусственным интеллектом мы призываем демона», - говорил он, выступая в Массачусетском технологическом институте, и сравнивал AI с «ядерным оружием». А наиболее спокойное и уравновешенное путешествие в мир искусственного интеллекта предлагает основатель Microsoft Билл Гейтс. В интервью телеведущему Тревору Ноа он заявил, что «трехдневная рабочая неделя - совсем неплохая идея». Отвечая на вопрос Ноа о предполагаемой угрозе искусственного интеллекта, Гейтс сказал: «Когда-нибудь настанет день, когда людям уже не надо будет работать в поте лица своего». Гейтс убежден, что со временем «машины будут готовить еду и все остальное, и людям не нужно будет трудиться пять и даже больше дней в неделю с тем, чтобы зарабатывать себе на жизнь».

Насчет того, что со временем все будут делать машины, человечество узнало уже давно. В каком-то смысле это современная версия того, что говорил Никита Сергеевич Хрущев, который обещал в начале 60-х годов, что тогдашнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Однако Билл Гейтс в своих прекраснодушных мечтаниях совсем не одинок. Один из самых известных банкиров Америки, глава крупнейшего банка страны JPMorgan Джейми Даймон также считает, что благодаря искусственному интеллекту следующее поколение американцев будет работать 3.5 дня в неделю. «Ваши дети будут жить до 100 лет и не заболеют раком, и они, вероятно, будут работать 3.5 дня в неделю», - говорит Даймон. В отношении Гейтса завистники говорили, что он «сонный лентяй». А он им отвечает, что его жизнь от 18 до 40 лет была полностью посвящена компании Microsoft. А когда мечта была полностью воплощена, Гейтс понял, что «смысл жизнь не только в том, чтобы работать».

Многие компании в США также благодаря AI уже активно тестируют новые рамки рабочей недели, хотя не 3-х дневной, а пока 4-х дневной. И большинство рапортуют, что им удалось найти нужный баланс межу улучшенным графиком и эффективностью. Одна из таких компаний — небольшая фирма startup vChief, которая помогает людям найти работу part-time. Ее основательница Мадлен Нибауэр с самого рождения компании в 2021 году задумалась о лучшем балансе рабочего времени. Теперь трудовая неделя работников у нее составляет 4 дня — 32 часа. Более того, сам работник может выбрать себе один дополнительный выходной. Нибауэр говорит изданию Business Insider, что ее компания с 4-х дневной рабочей неделей помогла полностью устранить текучесть кадров и стала привлекательной для высоко квалифицированных специалистов. И если в других кампаниях, перешедших на этот график, сотрудникам стал выплачивать 80 процентов заработка, то Нибауэр предложила другую тактику. У нее зарплата ориентируется на средние заработки, которые предлагаю фирмы-конкуренты, остающиеся на пятидневке.