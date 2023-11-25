Стало известно, сколько Россия своровала украинского зерна

Россияне вывезли с временно оккупированных регионов Украины зерна на сумму не менее 1 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Оккупанты подготовили технические средства, чтобы ежедневно похищать и вывозить с захваченных территорий по 12 тысяч тонн зерна. Им удалось это частично, потому что героическое сопротивление украинцев заставило врага отступать. Но объемы украденного впечатляют - это миллионы тонн зерновых на сумму около 1 млрд долларов», - заявил Шмыгаль.

По его словам, несмотря на это, Украина и дальше будет одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

По данным главы правительства, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составит 79 млн тонн, что на 10% больше прошлогодних показателей.