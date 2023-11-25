Экс-министр обороны Кувейта приговорен к 7 годам лишения свободы
Верховный суд Кувейта приговорил бывшего министра обороны и внутренних дел Халида аль-Джарраха аль-Сабаха к 7 годам лишения свободы. Бывший министр признан виновным в нецелевом использовании средств, выделенных на военные расходы.
Согласно приговору суда, бывший премьер-министр Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах, которому предъявлено аналогичное обвинение, должен вернуть средства, которые были потрачены не по назначению.
Бывший министр обороны и бывший премьер-министр отрицают обвинения.
Отметим, что в марте 2022 года с бывшего министра обороны и внутренних дел и бывшего премьер-министра были сняты обвинения. Однако на основании обращения прокуратуры Кувейта уголовное дело было возвращено в суд.