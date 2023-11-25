Россия оправляется, то есть экономика Грузии идет на спад что там у соседей
В феврале 2022 года, когда началась война в Украине, грузинские экономисты буквально застыли в ожидании экономического мини-апокалипсиса в масштабах одной небольшой страны.
И не без оснований: ведь для стран Европы Россия и Украина – это крупные торговые партнеры и поставщики туристов. Следовательно, война между ними просто не могла не привести к серьезным проблемам.
Что же касается маленькой Грузии, то ее руководство с самого начала войны понимало, что как партнер по туризму и экспорту Украина надолго выбыла из строя.
Вторжение в Украину также негативно сказалось и на платежеспособности населения России, равно как и на желании россиян покупать грузинское вино или ездить в Тбилиси и Батуми.
В ожидании худших времен в свободное плавание устремилась грузинская национальная валюта лари, что было верным признаком надвигающейся грозы.
В результате Грузия стала готовиться к «жесткой» посадке.
А потом кое-что случилось. То, чего никто не ожидал и что развернуло ситуацию на 180 градусов.
Не помню точно, в какой именно день, но точно, что в конце февраля 2022 года в аэропорту Тбилиси приземлился рейсовый самолет из Минска, битком забитый молодыми русскими ребятами. А потом еще один, тоже из Минска. И еще, теперь уже из Еревана…
В первое время никто толком не понимал, что вообще происходит. Но спустя несколько дней стало ясно, что Грузия становится одним из центров масштабной российской миграции.
Таким образом, деньги прибывших в Грузию свыше 120 тысяч русских и 30 тысяч белорусов полностью перечеркнули мрачные прогнозы экспертов, и вместо политики затягивания поясов Грузия получила 10-процентный рост национальной экономики.
Не стану описывать, какие именно экономические выгоды получили от массовой релокации россиян Грузия и Армения – по этому поводу написано более чем достаточно.
Скажу лишь, что сейчас, по прошествии почти двух лет, экономический эффект от этого явления подходит к концу. Факт ожидаемый, поскольку с самого начала было ясно, что финансовые выгоды от массовой релокации русских мужчин призывного возраста – явление временное.
И это время, похоже, пришло.
Самый верный признак этого – снижение цен на аренду недвижимости. Русская миграция привела к взрывному росту продаж квартир. Подорожавшая более чем вдвое арендная плата привлекла многих, люди бросились покупать квартиры, стали ремонтировать жилье, которое было непригодным для сдачи внаем. В итоге на грузинском рынке появилось большое количество квартир как на съем, так и на продажу.
Но теперь, похоже, катаклизмы в России закончились, массовая мобилизация вроде не ожидается, а если и будет, то вряд ли затронет городской средний класс, являющийся основным поставщиком релокантов.
Словом, массовая миграция прекратилась, многие из прибывших либо вернулись в Россию, либо перебрались в другие страны. В результате численность российской колонии в Тбилиси и Батуми ощутимо поубавилась.
И, как следствие, несколько месяцев назад цены на аренду жилья замерли, а позднее снизились процентов на 15-20. Да, учитывая, что весной 2022-го они выросли в два раза, падение, конечно, незначительное, доказывающее, что русских в Грузии все еще много.
Но денег от аренды стало меньше, и это тоже факт.
Второй показатель со знаком «минус» – это денежные переводы из России в Грузию. В 2022 году их объем достиг поистине космических высот, увеличившись в сравнении с 2021 годом на 500 процентов, достигнув двух миллиардов (!!) долларов.
Следует понимать, что это были не столько даже переводы в классическим смысле этого слова, сколько реальное бегство капитала. Россияне открывали в грузинских банках депозитные счета, создавали сотни компаний и купили за полтора года около 10 тысяч квартир! Зеленый ливень российских долларов привел к тому, что грузинская национальная валюта стала укрепляться просто-таки неприличиными темпами, усилившись с 3,2 лари за доллар до двух с половиной.
Увы, все это уже в прошлом. Вот уже который месяц подряд объем переводов из России неуклонно падает: в октябре 2023 года этот показатель снизился в пять (!!) раз, составив скромные 62 миллиона долларов, то есть менее 25 процентов от общего объема переводов.
Грузинские экономисты говорят в этой связи очевидные и всем понятные вещи. Дескать, это вовсе не снижение темпов экономического развития, господа, а возвращение к норме. «Это 2022 год был аномалией, - говорят они, - а сейчас как раз в Грузии все возвращается на круги своя».
Еще одно свидетельство конца периода «золота релокантов» – 20-процентный спад в продажах недвижимости в Тбилиси и Батуми, то есть в основных центрах русской миграции.
Конечно, русские, да и нерусские тоже, по-прежнему покупают в Грузии квартиры, и 20-процентный спад в продажах недвижимости еще не означает «мало». Как и в случае с денежными переводами, мы имеем не спад как таковой, а возвращение в норму.
Словом, для Грузии тучный 2022 год закончился и, похоже, вряд ли повторится. Если, конечно, весной или летом 2024 года в России не будет объявлена новая мобилизация, после чего все может пойти по второму кругу.
В то же время было бы неправильно говорить об отсутствии влияния российской миграции на экономику Грузии. Все в том же 2022 года объем экспорта высоких технологий из Грузии в Россию превысил 400 миллионов долларов. То есть от продажи IT-услуг Грузия получила доходов больше, чем от продажи вина!
Да, эти деньги пройдут мимо бюджета Грузии и осядут в карманах российских и белорусских айтишников.
И тем не менее, большая их часть будет работать на рынке Грузии.
На экономику также не может не повлиять тот факт, что всего за пару недель население Грузии выросло более чем на 100 тысяч человек. Причем в большинстве своем это молодые, активные, креативные программисты, медиаинженеры, аналитики и просто предприимчивые люди, открывшие в Грузии самые различные виды бизнеса...
Кто может сказать, сколько лет понадобилось бы Грузии, чтобы за счет своего населения и собственных ресурсов увеличить креативный средний класс на 120-150 тысяч человек?
Наверное, годы, а скорее всего, десятилетия.
Русские релоканты, которые все еще остаются в Грузии, слились с местным населением и стали частью грузинского социума. Эти люди живут здешней жизнью, их дети ходят в местные школы и детские сады, и они все меньше «мигранты» и все больше - «местные».
Да, эффект массовой эмиграции и приток «золота релокантов», как и следовало ожидать, сошли на нет.
И Грузия возвращается к обычной жизни…