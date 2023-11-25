Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 13:57

В феврале 2022 года, когда началась война в Украине, грузинские экономисты буквально застыли в ожидании экономического мини-апокалипсиса в масштабах одной небольшой страны. И не без оснований: ведь для стран Европы Россия и Украина – это крупные торговые партнеры и поставщики туристов. Следовательно, война между ними просто не могла не привести к серьезным проблемам.

Что же касается маленькой Грузии, то ее руководство с самого начала войны понимало, что как партнер по туризму и экспорту Украина надолго выбыла из строя. Вторжение в Украину также негативно сказалось и на платежеспособности населения России, равно как и на желании россиян покупать грузинское вино или ездить в Тбилиси и Батуми. В ожидании худших времен в свободное плавание устремилась грузинская национальная валюта лари, что было верным признаком надвигающейся грозы. В результате Грузия стала готовиться к «жесткой» посадке. А потом кое-что случилось. То, чего никто не ожидал и что развернуло ситуацию на 180 градусов. Не помню точно, в какой именно день, но точно, что в конце февраля 2022 года в аэропорту Тбилиси приземлился рейсовый самолет из Минска, битком забитый молодыми русскими ребятами. А потом еще один, тоже из Минска. И еще, теперь уже из Еревана… В первое время никто толком не понимал, что вообще происходит. Но спустя несколько дней стало ясно, что Грузия становится одним из центров масштабной российской миграции.

Таким образом, деньги прибывших в Грузию свыше 120 тысяч русских и 30 тысяч белорусов полностью перечеркнули мрачные прогнозы экспертов, и вместо политики затягивания поясов Грузия получила 10-процентный рост национальной экономики. Не стану описывать, какие именно экономические выгоды получили от массовой релокации россиян Грузия и Армения – по этому поводу написано более чем достаточно. Скажу лишь, что сейчас, по прошествии почти двух лет, экономический эффект от этого явления подходит к концу. Факт ожидаемый, поскольку с самого начала было ясно, что финансовые выгоды от массовой релокации русских мужчин призывного возраста – явление временное. И это время, похоже, пришло. Самый верный признак этого – снижение цен на аренду недвижимости. Русская миграция привела к взрывному росту продаж квартир. Подорожавшая более чем вдвое арендная плата привлекла многих, люди бросились покупать квартиры, стали ремонтировать жилье, которое было непригодным для сдачи внаем. В итоге на грузинском рынке появилось большое количество квартир как на съем, так и на продажу.

Но теперь, похоже, катаклизмы в России закончились, массовая мобилизация вроде не ожидается, а если и будет, то вряд ли затронет городской средний класс, являющийся основным поставщиком релокантов. Словом, массовая миграция прекратилась, многие из прибывших либо вернулись в Россию, либо перебрались в другие страны. В результате численность российской колонии в Тбилиси и Батуми ощутимо поубавилась. И, как следствие, несколько месяцев назад цены на аренду жилья замерли, а позднее снизились процентов на 15-20. Да, учитывая, что весной 2022-го они выросли в два раза, падение, конечно, незначительное, доказывающее, что русских в Грузии все еще много. Но денег от аренды стало меньше, и это тоже факт. Второй показатель со знаком «минус» – это денежные переводы из России в Грузию. В 2022 году их объем достиг поистине космических высот, увеличившись в сравнении с 2021 годом на 500 процентов, достигнув двух миллиардов (!!) долларов. Следует понимать, что это были не столько даже переводы в классическим смысле этого слова, сколько реальное бегство капитала. Россияне открывали в грузинских банках депозитные счета, создавали сотни компаний и купили за полтора года около 10 тысяч квартир! Зеленый ливень российских долларов привел к тому, что грузинская национальная валюта стала укрепляться просто-таки неприличиными темпами, усилившись с 3,2 лари за доллар до двух с половиной. Увы, все это уже в прошлом. Вот уже который месяц подряд объем переводов из России неуклонно падает: в октябре 2023 года этот показатель снизился в пять (!!) раз, составив скромные 62 миллиона долларов, то есть менее 25 процентов от общего объема переводов.