Иран хочет дружить с Азербайджаном и Арменией

Тегеран поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе без присутствия посторонних, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с послами Ирана в Азербайджане и Армении, где обсудили ситуацию в регионе.

Абдоллахиан написал в социальных сетях, что на встрече подчеркнул сосредоточенность ведомства на усилиях по расширению отношений с Баку и Ереваном в соответствии с политикой добрососедства.