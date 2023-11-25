Иран хочет дружить с Азербайджаном и Арменией
Тегеран поддерживает усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе без присутствия посторонних, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с послами Ирана в Азербайджане и Армении, где обсудили ситуацию в регионе.
Абдоллахиан написал в социальных сетях, что на встрече подчеркнул сосредоточенность ведомства на усилиях по расширению отношений с Баку и Ереваном в соответствии с политикой добрососедства.
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