Россия разыскивает пресс-секретаря Meta

МВД России объявило в розыск Энди Стоуна - пресс-секретаря американской корпорации Meta, сообщается на сайте ведомства.

Ранее следственный комитет России сообщал о возбуждении уголовного дела против сотрудников компании Meta «в связи с их незаконными действиями, выразившимися в призывах к насилию в отношении граждан РФ».

В ведомстве отметили, что «пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения».