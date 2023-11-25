Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:01

Китайские власти предприняли жест необыкновенной открытости: с 1 декабря нынешнего до 30 ноября следующего года граждане Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Испании и Малайзии получили право на безвизовый въезд в страну на срок до 15 дней. До этого таким правом обладали граждане лишь трех стран: Японии, Сингапура и Брунея. Не исключено, что список будет еще расширен, и после истечении года возможность приехать в Китай без визы сохранится. С чего бы вдруг Пекин подобрел? Не от хорошей жизни.

Главная причина, конечно, заключается в том, что китайская экономика никак, все никак не наберет обороты после долгого ковидного карантина. В остальном мире уже давно и забыли тяготы, связанные с пандемией, но Китай, гордившийся способностью на свой лад бороться с болезнью, больше, чем другие страны, нанес ущерб своему бизнесу. Среди наиболее пострадавших направлений, конечно, туризм, в доковидные времена составлявший 12% всей экономики страны. Внутренний туризм уже вернулся к прежним показателям, а вот иностранные гости перестали ездить, как прежде. Более комплексная проблема, которую не вылечить гостеприимством, связана с международным имиджем Китая. Как обнаружило недавнее исследование опросной компании Pew Research Center, у Поднебесной не очень хорошая репутация, и она ухудшается. Опрос был произведен в 24 странах, и в среднем 67% респондентов заявили, что у них негативное отношение к Китаю. Позитивное у 28%. Хуже всего к Китаю относятся в Японии и Австралии (87%), в США (83%), но и среди стран БРИКС большой любви не наблюдается: в Индии 67% настроены негативно, в Бразилии 48%. В России опрос не проводился.

Интересно, что претензии к стране, бросившей вызов США, очень похожи на те, в чем упрекают американцев: 76% убеждены, что Китай не учитывает интересы других стран в международных делах, а 57% утверждают, что он вмешивается во внутренние дела других государств. Среди китайских достижений иностранцы выделяют успехи в технологиях: 19% считают, что они лучшие в мире, 51% - выше средних. На второй позиции военная мощь: 9% склонны считать, что Китай тут первый, 44% - один из лучших. А вот остальные показатели весьма посредственные. Лишь 25% отметили хороший уровень китайских университетов, 9% даже посчитали их лучшими, а вот уровень жизни отметили только 14%: 11% думают, что они выше средних, 3% - лучше других. Еще один момент, который обращает на себя внимание: заметное снижение числа тех, кто считает Китай ведущей экономической державой. Еще в 2020 году так считали в среднем 42% опрошенных, то теперь лишь 33%. Особенно резко упал процент в Швеции (с 47% до 32%), Германии (55% - 43%), Нидерландах (52% - 40%), Польше (28% -14%), Японии (31% -22%), Южной Корее (16% - 8%).