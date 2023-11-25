Москва пытается вернуть Армению в свое лоно

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается востребованным объединением, Россия надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в нем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что позиция Армении хорошо известна. «Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока», - сказал он.

«Поэтому мы надеемся, что именно таким путем мы пойдем дальше, и надеемся, что и наши армянские друзья тоже все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», - добавил Песков.