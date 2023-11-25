Израильтяне возмутились словами премьера Ирландии

Главу МИД Израиля возмутили слова премьер-министра Ирландии в соцсети X, за что он вызвал посла страны и сделал выговор Вечером премьер-министр Ирландии Лео Варадкар прокомментировал освобождение из плена 9-летней Эмили, имеющей ирландское гражданство.

«Это день огромной радости и облегчения для Эмили Хэнд и ее семьи. ... Невинный ребенок, который был потерян, теперь найден и возвращен, и мы вздыхаем с облегчением. Наши молитвы были услышаны», - написал Варадкар на своей странице в социальных сетях.

В ответ на этот пост глава МИД Израиля Эли Коэн написал возмущенный комментарий следующего содержания:

«Господин премьер-министр, Эмили Хэнд не была потеряна, возможно, это вы потеряли моральный компас и связь с реальностью. Эмили Хэнд была похищена террористической организацией, худшей, чем ИГИЛ, после того, как ее мачеха была убита. Эмили и более 30 других израильских детей были похищены ХАМАС, и вы пытаетесь узаконить это. Как вам не стыдно!».