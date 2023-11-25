Песков о Карабахе

Некоторые западные страны пытаются «дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха» и «с открытым забралом ведут борьбу против России в регионе», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Где-то, наверное, 3, 4, 5 лет тому назад подобная борьба велась с надетыми дипломатическими масками. Сейчас эти маски уже давно сброшены, и борьба ведется в лоб напрямую, с открытым забралом», - сказал Песков.

По его словам, «целый ряд стран по-прежнему пытаются дестабилизировать ситуацию вокруг Карабаха, что, кстати, привело к тому, что азербайджанская сторона официально заявила, что этот ряд стран уже вряд ли может претендовать на какую-то роль посредников, ибо они заняли однобокую позицию. И, конечно, заняв эту позицию, претендовать на что-то - это и невозможно, и неуместно».