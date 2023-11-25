Вкусные омары с видом на залив… Какая Палестина? горячая тема

Джемаль Бустани, автор haqqin.az

Нет ничего более увлекательного, чем изучение финансовых потоков тех или иных организаций. Многие вещи становятся понятны, когда ты сумеешь заглянуть в финансовое закулисье, а многие странности получают свое вполне логичное объяснение. Да и логика тех или иных действий отдельных политических акторов предстает как на ладони.

Сверкающие новые многоквартирные доходные дома в Турции, Afra Mall, первый торговый центр в Судане, горнодобывающие предприятия в Африке, инвестиционный портфель, криптовалюта, сеть благотворительных фондов, по всему миру собирающих деньги на нужды ХАМАС – все это позволяет ему получать доход, который по самым минимальный оценкам составляет 1 миллиард долларов в год. Не считая щедрых ежегодных пожертвований от Катара и Ирана.

Новые многоквартирные доходные дома в Турции, Afra Mall, первый торговый центр в Судане, горнодобывающие предприятия в Африке, инвестиционный портфель, криптовалюта, сеть благотворительных фондов, по всему миру собирающих деньги на нужды ХАМАС – все это позволяет ему получать доход

Эта сумма покрывает все: начиная от зарплат активистам, социальных выплат в секторе Газа до строительства тоннелей и производства ракет. И не только покрывает текущие расходы, но и позволят сколотить личное состояние лидерам группировки, которые все без исключения мультимиллионеры, а некоторые и вовсе долларовые миллиардеры.

Миллионы долларов поступают в ХАМАС через криптовалютные рынки. Недавний скандал с крупнейшей биржей Binance, основной платформой по обороту крипты, показал, что только в 2021 году на контролируемые ХАМАС криптоадреса поступило более 400 000 долларов.

К прошлому году ХАМАС завершил создание секретной сети компаний, управляющих его инвестициями в размере 500 миллионов долларов от Турции до Саудовской Аравии, от Египта до Алжира и Судана. Акции компаний, занимающихся строительством, предприятий горнодобывающей промышленности, морскими перевозками, и крупнейшие международные трейдеры сельхозпродукции – то, во что ХАМАС вкладывается в первую очередь. И это то, что делает ХАМАС пока финансово пуленепробиваемым для санкций со стороны США, Европы и Израиля.

Первые санкции против ХАМАС были введены в период администрации Клинтона, но американцам было не до ХАМАС

Мало кто знает, что история американских санкций против ХАМАС насчитывает без малого 30 лет – первые из них были введены еще в 1995 году администрацией Билла Клинтона. Но сколько-нибудь заметного влияния подобные меры на ХАМАС не оказали. По одной простой причине: решения-то принимались, но особого внимания их исполнению не уделялось. Постоянно находилось что-то более важное, что-то более актуальное – то сеть Усамы бен Ладена, то ИГИЛ.

Санкции же против ХАМАС стали бюрократической рутиной. Поскольку истинная его опасность проявилась только сейчас, после атак 7 октября. Да и то, в отличие от тех же «Аль-Каиды» и «Исламского государства» мир так и не осознал всю опасность терроризма ХАМАС. До сих пор многие на Западе считают его национально-освободительным движением, «выразителем законных прав палестинского народа» и вот это все. Не понимая, что дух национально-освободительной борьбы давно уже из ХАМАС улетучился. И сейчас он не несет в себе никаких позитивных идей и проектов, кроме ненависти и войны, поставив это на коммерческие рельсы.

Дух борьбы ХАМАС улетучился, остался голый террор

Поэтому для разрушения финансовой империи ХАМАС необходимо формирование глобальной коалиции, такой же, которая была создана для борьбы с финансовыми сетями «Аль-Каиды» и «Исламского государства» и оказалась, замечу, весьма успешной. Сейчас этой коалиции, по сути, нет. Финансовая империя ХАМАС процветает и расширяется.

А значит, даже в случае поражения на поле боя в любой момент может возродиться в еще более уродливой и кровавой форме. В то время как жители Газы погрузились в трагедию, деньги ХАМАС надежно спрятаны в другом месте. А заправилы его финансовой империи могут спокойно есть омаров, глядя из шикарных эмиратских небоскребов на Персидский залив.