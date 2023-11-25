Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:14

Нет ничего более увлекательного, чем изучение финансовых потоков тех или иных организаций. Многие вещи становятся понятны, когда ты сумеешь заглянуть в финансовое закулисье, а многие странности получают свое вполне логичное объяснение. Да и логика тех или иных действий отдельных политических акторов предстает как на ладони. Сверкающие новые многоквартирные доходные дома в Турции, Afra Mall, первый торговый центр в Судане, горнодобывающие предприятия в Африке, инвестиционный портфель, криптовалюта, сеть благотворительных фондов, по всему миру собирающих деньги на нужды ХАМАС – все это позволяет ему получать доход, который по самым минимальный оценкам составляет 1 миллиард долларов в год. Не считая щедрых ежегодных пожертвований от Катара и Ирана.

Эта сумма покрывает все: начиная от зарплат активистам, социальных выплат в секторе Газа до строительства тоннелей и производства ракет. И не только покрывает текущие расходы, но и позволят сколотить личное состояние лидерам группировки, которые все без исключения мультимиллионеры, а некоторые и вовсе долларовые миллиардеры. Миллионы долларов поступают в ХАМАС через криптовалютные рынки. Недавний скандал с крупнейшей биржей Binance, основной платформой по обороту крипты, показал, что только в 2021 году на контролируемые ХАМАС криптоадреса поступило более 400 000 долларов. К прошлому году ХАМАС завершил создание секретной сети компаний, управляющих его инвестициями в размере 500 миллионов долларов от Турции до Саудовской Аравии, от Египта до Алжира и Судана. Акции компаний, занимающихся строительством, предприятий горнодобывающей промышленности, морскими перевозками, и крупнейшие международные трейдеры сельхозпродукции – то, во что ХАМАС вкладывается в первую очередь. И это то, что делает ХАМАС пока финансово пуленепробиваемым для санкций со стороны США, Европы и Израиля.

Мало кто знает, что история американских санкций против ХАМАС насчитывает без малого 30 лет – первые из них были введены еще в 1995 году администрацией Билла Клинтона. Но сколько-нибудь заметного влияния подобные меры на ХАМАС не оказали. По одной простой причине: решения-то принимались, но особого внимания их исполнению не уделялось. Постоянно находилось что-то более важное, что-то более актуальное – то сеть Усамы бен Ладена, то ИГИЛ. Санкции же против ХАМАС стали бюрократической рутиной. Поскольку истинная его опасность проявилась только сейчас, после атак 7 октября. Да и то, в отличие от тех же «Аль-Каиды» и «Исламского государства» мир так и не осознал всю опасность терроризма ХАМАС. До сих пор многие на Западе считают его национально-освободительным движением, «выразителем законных прав палестинского народа» и вот это все. Не понимая, что дух национально-освободительной борьбы давно уже из ХАМАС улетучился. И сейчас он не несет в себе никаких позитивных идей и проектов, кроме ненависти и войны, поставив это на коммерческие рельсы.