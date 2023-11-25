Икрам Нур, автор haqqin.az 17:03

Армия сирийского президента Башара Асада и ее российские союзники возобновили масштабные боевые действия против повстанцев, очевидно, намереваясь лишить оппозицию последнего ее оплота. Это могло бы стать сенсацией. 5 октября в военной академии сирийского города Хомс проходила церемония вручения выпускникам дипломов и офицерских погон. Когда празднование было в разгаре, на головы собравшихся посыпались гранаты и самодельные бомбы — сирийская оппозиция устроила массированную атаку беспилотной авиации. Но потом настало 7 октября – и тема масштабной атаки, как говорят у журналистов, ушла, не позволив осмыслить произошедшее.

В ходе беспрецедентного налета погибли, по разным данным, от 80 до 120 человек. Еще несколько сотен были ранены. И все это произошло в городе, который уже формально считается глубоким тылом сил Асада, откуда до линии фронта никак не меньше сотни километров. Совершенно понятно, что атака была совершено с территорий, которые на всех официальных картах отмечены как подконтрольные режиму. И сыпавшиеся с неба гранаты стали доказательством того, что 80% сирийской территории на которые распространяется власть Асада, что так любит подчеркивать сирийская пропаганда – а вместе с ней и российская, и иранская – сильное преувеличение. А гражданская война здесь далека до завершения. Летом нынешнего года по Сирии, на территориях, где удалось закрепиться режиму Дамаска, прокатилась волна протестных выступлений. Асад тогда удержался от попыток жесткого ответа на них, хотя и его штабисты настаивали на действиях по принципу «патронов не жалеть», а иранцы всерьез рассматривали возможность переброски в Сирию дополнительного контингенты советников КСИР и шиитского ополчения.

Но Асад не санкционировал эти планы. Не от одолевшего его внезапно человеколюбия, которым он никогда не страдал – а из чистого прагматизма. Сирия только в этом году, после более чем десятилетнего перерыва, вернулась в Лигу арабских государств, наметились инвестиции из стран Залива, и, хотя до их реального предоставления было еще далеко – но разговоры о них начали принимать конкретный характер. Все это легко могло быть перечеркнуто, заговори главные мировые СМИ о кровавых рейдах армии Асада на территории повстанцев. Но случилось 7 октября - внимание всего мира оказалось приковано к Израилю и сектору Газа. И Асад этим воспользовался. Только за первую половину октября было зафиксировано 194 атаки на объекты в провинции Идлиб со стороны сирийской армии и союзных ей россиян. 24 октября глава Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике Пауло Сержио Пинейро признал, что такой эскалации насилия в стране не наблюдалось последние четыре года — начиная с 2019-го, когда были разбиты основные силы ИГИЛ и сирийские фронты более или менее стабилизировались. Через несколько дней в ООН сообщили, что число жертв ракетно-бомбовых ударов среди мирного населения достигло как минимум 70 человек, еще не меньше 338 были ранены, а 120 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от бомбардировок.