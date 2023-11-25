Польско-литовский союз против России

«Пришло время завершить (литовско-польские) стратегические проекты в области коммуникации и значительно усилить военное сотрудничество. Обе страны несут общую ответственность за одну из самых чувствительных точек в НАТО - Сувальский коридор», - отметил Ландсбергис во время презентации плана из 10 пунктов по подготовке к растущей военной угрозе со стороны России.

Министр добавил, что в рамках построения новой стратегии безопасности Литва должна укреплять региональное партнерство со странами Северной Европы и Балтии, а также «учиться у Украины ежедневно, не только на расстоянии, но и находясь там».

По словам Ландсбергиса, США были и должны оставаться главной опорой безопасности НАТО и Литвы, а Германия, которая объявила о развертывании своей бригады из 5 тысяч солдат в Литве, становится европейской стратегической опорой безопасности.

По мнению министра, его страна должна выделять на оборону 4% ВВП, но в проекте бюджета на следующий год на эти цели предусмотрено 2,71%. По мнению экспертов, эта цифра должна составлять не менее 3%.

Ландсбергис отметил необходимость Вильнюса проснуться от «приятного застоя мира» и начать укреплять свою оборону.