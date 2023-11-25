В Иране обстреляли полицейских

Водитель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов в городе Шираз, расположенном на юге Ирана, сообщило агентство IRNA.

Согласно информации, инцидент произошел около 12:00 по местному времени (12:30 по бакинскому времени). Полицейские приказали водителю подозрительного автомобиля остановиться. В ответ он открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных служб.

Отмечается, что нападавший был серьезно ранен в перестрелке, он находится в критическом состоянии. В результате инцидента пострадал еще один человек. Оба раненых были госпитализированы.