«В ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции по поддержке палестинского дела ХАМАС освободило заложника с российским гражданством», - говорится в заявлении движения.

Движение ХАМАС в благодарность Путину освободило одного заложника с российским гражданством.

Палестинское радикальное движение ХАМАС может освободить российского заложника в числе третьей группы лиц, подлежащих обмену на заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По утверждению канала, палестинские радикалы «могут освободить российского заложника по просьбе (президента РФ Владимира) Путина».

Ранее сообщалось, что в руках ХАМАС находятся две русские заложницы.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня.

Договоренности предполагают поэтапное освобождение 50 удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин.