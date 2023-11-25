Израиль ударил по аэропорту Дамаска
Неофициальные сирийские источники днем 26 ноября сообщили о взрывах около Дамаска. По предварительным данным, речь идет об очередной атаке израильских ВВС. Сирийские ПВО пытаются отразить атаку.
Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что ВВС Израиля нанесли удар по международному аэропорту Дамаска менее чем через 30 часов после того, как он вернулся к работе.
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