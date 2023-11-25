Орбан назвал «ошибкой» помощь Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что Украина «не сможет» одержать победу над Россией на поле боя, а Запад и Евросоюз допустили «стратегическую ошибку», решив помогать Киеву.
По его словам, в 2014 году Запад после оккупации Крыма Россией принял «стратегически верное» решение, когда достиг заключения Минских соглашений и замораживания войны на Донбассе. Орбан добавил, что после начала полномасштабного вторжения России ЕС принял «стратегически ошибочное» решение помогать Украине.