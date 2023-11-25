Немецкий ученый Угур Шахин пообещал вакцину от рака к 2030 году

Основатель немецкой компании BioNTech Угур Шахин, прославившейся разработкой вакцины от коронавируса, рассказал, что его компания работает над вакциной от рака.

Как рассказал Шахин в интервью газете Bild am Sonntag, результаты исследований, проводимых в этой области, будут известны в 2025-2029 годах.

Шахин заявил, что надеется, что вакцины на основе мРНК, которые будут разрабатываться отдельно для каждого человека, будут зарегистрированы до 2030 года: «Мы берем у пациента образец крови, а через 4 недели создаем для него индивидуальную вакцину. За год мы можем создать такие вакцины для десятков тысяч пациентов».