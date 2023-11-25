Премьер-лига: «Зиря» упускает лидерство, «Нефтчи» не выигрывает дома три месяца ВИДЕО
Сегодня завершился 14-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Нефтчи» вновь не смог победить на своем поле. На этот раз подопечные Адриана Муту не удержали победу над «Араз-Нахчываном» - 1:1.
На гол Юри Матиаса на 40-й минуте гости ответили мячом Орхана Алиева на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.
В последний раз «Нефтчи» выигрывал на родной арене 25 августа. После этого команда провела на «Нефтчи Арене» четыре матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. При этом в гостях «Нефтчи» за этот период выиграл четыре матча из шести.
«Араз-Нахчыван» и «Нефтчи» расположились в середине турнирной таблицы, занимая 5-е и 6-е места соответственно.
Во втором матче дня потенциальный лидер чемпионата «Зиря» не смог обыграть в гостях «Сумгаит» - 0:0. В результате подопечные Рашада Садыхова отдали лидерство «Карабаху». А «Сумгаит» вернул себе третью ступень.
Результаты других матчей 14-го тура: «Сабах» - «Карабах» - 1:2, «Сабаил» - «Кяпяз» - 0:0, «Габала» - «Туран-Товуз» - 4:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 29 очков (14 матчей)
2. «Зиря» - 28 (14)
3. «Сумгаит» - 22 (14)
4. «Сабаил» - 22 (14)
5. «Араз-Нахчыван» - 21 (14)
6. «Нефтчи» - 19 (14)
7. «Сабах» - 16 (14)
8. «Туран-Товуз» - 15 (14)
9. «Габала» - 11 (14)
10. «Кяпяз» - 10 (14).