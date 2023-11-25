На гол Юри Матиаса на 40-й минуте гости ответили мячом Орхана Алиева на 3-й добавленной ко второму тайму минуте.

«Нефтчи» вновь не смог победить на своем поле. На этот раз подопечные Адриана Муту не удержали победу над «Араз-Нахчываном» - 1:1.

В последний раз «Нефтчи» выигрывал на родной арене 25 августа. После этого команда провела на «Нефтчи Арене» четыре матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью. При этом в гостях «Нефтчи» за этот период выиграл четыре матча из шести.

«Араз-Нахчыван» и «Нефтчи» расположились в середине турнирной таблицы, занимая 5-е и 6-е места соответственно.

Во втором матче дня потенциальный лидер чемпионата «Зиря» не смог обыграть в гостях «Сумгаит» - 0:0. В результате подопечные Рашада Садыхова отдали лидерство «Карабаху». А «Сумгаит» вернул себе третью ступень.