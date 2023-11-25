Россия хвастается, что ХАМАС отпустил россиянина «по блату»

Заложник с российским паспортом был освобожден в результате прямых договоренностей с ХАМАС вне списка об обмене, российские дипломаты в ближайшее время посетят освобожденного, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта.

В ближайшее время, как только это будет возможно, российские дипломаты посетят его. Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идет о прямых договоренностях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», - отметила Захарова, добавив, что освобожденного россиянина зовут Рон Олегович Кривой.