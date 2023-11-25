Арабка попросила полицейских высечь азербайджанца

В Москве гражданка Саудовской Аравии попросила сотрудников полиции высечь плетьми азербайджанца, который, как она утверждает, домогался к ней на одном из столичных рынков, пишут российские телеграм-каналы.

Нада-Абдуллах рассказала, что на рынке около одного из прилавков продавец начал прикасаться к ней, когда та мерила меховую шапку. После этого женщина бросила головной убор и сразу же побежала в полицейский отдел. Она рассказала правоохранителям о случившемся и предложила в качестве наказания высечь азербайджанца плетьми.

В свою очередь, полицейские ей объяснили, что таких наказаний в России нет. Стражи порядка опросили продавца. Тот заявил, что просто активно жестикулировал, вследствие чего случайно задел бедро девушки