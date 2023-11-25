В социальных сетях распространилась информация об избиении девочки в школе в поселке Раманы Сабунчинского района Баку. Сообщается, что после инцидента директор школы Светлана Набиева пытается уладить дело с родителями девочки.

Как заявила председатель общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова, по данной информации проводится проверка, общественность информируют о результатах.