В Баку девочку избили в школе ФОТО
В социальных сетях распространилась информация об избиении девочки в школе в поселке Раманы Сабунчинского района Баку. Сообщается, что после инцидента директор школы Светлана Набиева пытается уладить дело с родителями девочки.
Как заявила председатель общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова, по данной информации проводится проверка, общественность информируют о результатах.
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