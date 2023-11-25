Россия наращивает поставки газа в Китай

«Газпром» установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Как сообщили в пресс-службе «Газпрома», в прошлый раз максимум был достигнут 23 ноября.

«25 нoября заявка китайской стороны на поставку рoссийского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превыcила суточные контрактные обязательства. «Газпрoм» поставил все запрошенные объемы и устанoвил новый истoрический рекорд суточных поставок газа в Китай», - сообщил «Газпром».

В холдинге отметили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и «Газпромом».

По итогам 2022 года Россия экспортировала в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 15,5 млрд куб. м газа. Поставки газа РФ в Китай в 2023 году по «Силе Сибири» ожидаются на уровне 22 млрд кубометров. В 2025 году ожидается выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд кубометров.