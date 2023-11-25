Франция продаст истребители Казахстану и Узбекистану

Франция предлагает Казахстану и Узбекистану свои истребители Rafale, сообщила газета La Tribune со ссылкой на источники.

По данным издания, французская компания Dassault Aviation ведет работу в этом направлении «на протяжении нескольких месяцев», при этом Казахстан и Узбекистан «заинтересовались истребителями Rafale».

La Tribune указала, что Узбекистан может приобрести до 24 истребителей. Вместе с тем, не исключено, что Ташкент будет рассматривать и самолеты производства других стран.

Казахстан также намерен обновить парк боевых самолетов, сообщает издание, однако перспективы поставки истребителей Rafale в эту страну «кажутся более отдаленными».