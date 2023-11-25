Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 22:04

В Баку завершился саммит SPECA – специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии, которая отметила в столице Азербайджана свое 25-летие. Каким образом и по какой причине Азербайджан вливает новое содержание в «старые мехи» трансрегиональной инициативы ООН 90-х годов ХХ века? Как можно использовать SPECА для развития торгово-промышленной коммуникации в Центральной Азии в новых экономических условиях 2020-х годов?

Сохранить «франшизу» уходящего миропорядка Идея Баку оживить в формате новой политико-экономической повестки практически мертвую инициативу ООН весьма примечательна. Как мы уже писали, стратегия МИД Азербайджана заключается в наращивании и оживлении любых форматов внешнеполитического диалога по темам региональной интеграции, которые можно приспособить для усиления позиций страны к текущим социально-экономическим и политическим вызовам. В рамках этой стратегии неважно, какая структура и какое именно государство является автором идеи. Более того, есть даже определенные преимущества в этом. Такая инициатива, как SPECA, была создана под эгидой старых, «отживающих» свой срок регуляторов, таких как ООН или ОБСЕ, поскольку так ее легче перевести под собственное управление и приспособить к текущим реалиям, сохранив на какое-то время «франшизу» мирового регулятора уходящей эпохи. Тем самым Баку повышает свою значимость в структурах ООН и перенимает рычаги управления региональными программами. В процессе будущего реформирования организации это будет иметь серьезное значение. Что уже сегодня можно увидеть на примере создания Целевого Фонда SPECA, который хоть и учрежден под эгидой ООН, но фактически именно Азербайджан, выделивший на развитие этой структуры первый взнос в размере 3,5 миллиона долларов, будет играть в нем роль «первой скрипки». Таким образом, SPECA будет обрастать собственной структурой административно-бюрократического управления и мониторинга ситуации в регионе.

Трансформация замысла Напомним, что помимо Азербайджана, в число участников SPECA, учрежденной в 1998 году в качестве специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, входят также Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В какой-то степени эта инициатива выглядит как формат своеобразного «мягкого моста» между Европой и Азией. Причем без военно-политического подтекста, который наличествовал при создании ГУУАМ - другой инициативы конца 1990-х, созданной под эгидой США для интеграции постсоветского пространства без учета интересов России и по этой же причине развалившейся к концу первого десятилетия XXI века. Под влиянием Баку новая SPECA – это уже инициатива другого рода. В потенциале она представляет собой структуру гибкого сопряжения, гармонизации всех экономических инициатив для региона в формате диалога и кооперации усилий. По существу, если смотреть из Москвы, это диалог союзников России из числа пояса "ближнего соседства", включая стратегических партнеров на более дальней дистанции, таких как комплиментарная к Российской Федерации Венгрия в составе Евросоюза, нейтральная к России Грузия в составе СНГ и дружеский к РФ Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Не случайно в качестве гостей саммита в Баку присутствовали представители Совета персидских государств, а также делегация Грузии во главе с премьер-министром этой страны.

Таким образом, SPECA, по замыслу Баку, станет, с учетом притяжения огромной российской экономики, многофункциональной структурой общих интересов, которая охватит страны тюркского пространства (государства ОТГ), страны Персидского залива, а также государства «Срединной позиции» здравомыслящей части Европы (позиция Венгрии). Ключевые линии экономического контура SPECA По существу, взаимодействие в пространстве SPECA концентрируется в регионе Центральной Азии, который развивается в системе координат СНГ/ЕАЭС. С начала выхода из ограничений, вызванных пандемией коронавируса, общая для данного региона тенденция – это инвестиционно-торговый бум. С 2020 года он был связан с активностью континентальных транспортных коридоров Азия - Европа, получивших мощный импульс в связи с длительной блокировкой портов Китайской Народной Республики. С 2022 года дополнительный импульс региональным торговым линиям добавили антироссийские санкции западной коалиции, а также переориентация нефтегазового экспорта России с запада на восток. Активный импульс хозяйственно-экономической коммуникации внутри пятерки государств Центральной Азии происходит на фоне переориентации прежних торговых маршрутов, заточенных на российский рынок. Таким образом, в регионе СНГ/ЕАЭС, во-первых, возник эффект стабилизации балансов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за счет увеличения поставок из России (это видно по соглашениям о загрузке российской нефтью нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана и Узбекистана). В ноябре в рамках нового межправительственного соглашения о поставках российского топлива Узбекистан получил из РФ первые партии бензина.

Во-вторых, возникает неожиданный до сего момента эффект «российской загрузки» на транспортные коридоры Среднего пути, включающие Транскаспийский маршрут, а также маршруты, соединяющие Центральную Азию с Китаем. Отправители и получатели экспортно-импортных операций с Россией включили эти коридоры в свою логистику, что привело к существенному росту грузооборота между странами региона. Еще одна тенденция – это приток внешних инвестиций в страны Центральной Азии как со стороны ЕС и монархий Персидского залива, так и от России и КНР. Речь идет о системных корпоративных вложениях в новые промышленные объекты (от подшипниковых заводов, предприятий по производству удобрений и производственных мощностей автопромышленной сборки до ускорения очередных стадий расширения авто- и железнодорожных коммуникаций). Существенную роль в этом процессе играет также релокация российских офисов разного уровня бизнеса и открытие российскими физическими лицами-нерезидентами счетов в банках Центральноазиатского региона. В совокупности все это повлияло на прирост инвестиций в развитие регионального туризма. Таким образом, инициатива SPECA «оживает» также за счет внешних импульсов. Наиболее объемным по стоимости товарооборота является казахстанско-узбекский сегмент: в 2022 году товарооборот двух лидеров Центральной Азии составил 4,9 миллиарда долларов с казахстанским профицитом (экспорт из Казахстана в Узбекистан вырос на 30,9 процента и составил 3,6 миллиарда долларов).

Казахстан готов увеличить экспорт своей продукции в страны SPECA по 175 несырьевым товарным позициям на общую сумму 2,3 миллиарда долларов, при том, что показатель торговли Казахстана со странами данной группы достиг 10 миллиардов долларов. Развитие широтных экономических связей в сторону Запада идет также по линиям, совпадающим с направлениями транскаспийских маршрутов: Баку - Актау, Баку - Туркменбаши, Баку - Ташкент. Азербайджано-казахстанский сегмент экономики SPECA составляет 461 миллион долларов. Однако по итогам января-сентября текущего года уже достигнут показатель в 417 миллионов, что является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет – показатели девяти месяцев 2022 года уже превышены на 31,9 процента (316,4 миллиона долларов). Перспективы региональной экономики SPECA связаны с расширением торговли между Азербайджаном и Узбекистаном. Пока ее объемы особо не впечатляют - по итогам 2022 года они составили всего 181 миллион долларов. Однако на первом узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме, состоявшемся в феврале 2023 года в Ташкенте, главы двух государств поставили задачу довести годовой уровень торговли до одного миллиарда долларов. Сегодня в Узбекистане действуют 243 предприятия с участием азербайджанского капитала. Большинство из них работают в сферах машиностроения и металлообработки, энергетики, легкой и пищевой промышленности, торговли, финансов и страхования.