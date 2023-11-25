Залужного призывают уйти в отставку

Как заявила Безуглая в Facebook, Залужный должен уйти с должности из-за отсутствия плана "замысла на 2024 год".

"Так, главнокомандующий ВС Украины, не смог предоставить план замысла на 2024. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 тыс. граждан в месяц. Эта проблема нарастала летом, как на Ставке, так и в парламенте при планировании бюджета на 2024", - заявила нардеп.

По ее словам, в Раде спрашивали Залужного, под что планировать бюджет, какой он видит войну, а также задавали ряд вопросов о финансировании ВСУ, заложении средств под ротацию, демобилизации и закупке необходимых медицинских средств.