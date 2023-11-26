Россия оголяет западный тыл

Россия, предположительно, переместила свои комплексы ПВО С-400 из Калининграда в зону боевых действий в Украине, говорится в сводке Минобороны Великобритании.

«Необычные перемещения российской авиации позволяют предположить, что Россия перебросила системы ПВО из своего анклава, чтобы восполнить потери (этих систем) на украинском фронте», - заявили в ведомстве.

Также авторы сводки отметили, что передислокация С-400 из Калининграда, который с трех сторон граничит с государствами - членами НАТО, свидетельствует о чрезмерной нагрузке, которую война оказывает на некоторые ключевые комплексы вооружений России.