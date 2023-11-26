Запрет есть собак разгневал корейских фермеров

Недавний запрет правительства Южной Кореи запретить употреблять собачье мясо в пищу может стать серьезным ударом по всей индустрии разведения собак, пишут зарубежные СМИ.

В Южной Корее употребление собачатины является частью местной культуры - за год в стране могут съесть до миллиона собак.

Теперь из-за серьезного риска обанкротиться местные разводчики на собачьих фермах бунтуют. У них в загонах находятся 2 миллиона собак, которых за ненадобностью грозятся выпустить в Сеул.