Борис Джонсон возглавил произраильский митинг в Лондоне

Тысячи людей, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, собрались для участия в произраильском шествии в Лондоне через день после пропалестинского шествия в британской столице, сообщает АР.

К Джонсону присоединились главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис, а также высокопоставленные правительственные чиновники. Организаторы объявили его крупнейшим собранием против антисемитизма в Лондоне за последние десятилетия.

Участники шествия размахивали флагами Израиля и Великобритании и держали плакаты с надписями «Никогда больше» и «Нулевая терпимость к антисемитам».

Отмечается, что во время акции был задержан бывший лидер ультраправой Английской лиги защиты Стивен Яксли-Леннон.

Полиция сообщила, что он отказался уходить после того, как его предупредили об опасениях, что его присутствие вызовет «притеснения, тревогу и страдания у других».