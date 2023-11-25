Самолет из Москвы не может сесть в Сочи

Из-за мегашторма в Сочи самолет кружит над морем и не может приземлиться в аэропорту Адлера. Другие семь рейсов уже ушли на запасные аэродромы, пишут российские СМИ.

«Самолет рейса Москва - Сочи прямо сейчас летает над территорией Черного моря, он не может приземлиться в аэропорту Адлера из-за мегашторма, обрушившегося на регион. Семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи из-за сильного ветра срывает крыши домов. А на дороги рухнули десятки деревьев. О пострадавших пока не сообщается.