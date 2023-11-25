ХАМАС и Израиль за продление перемирия

Радикальное движение ХАМАС предложило продлить перемирие с Израилем после окончания 4-дневного периода, чтобы увеличить число освобожденных.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии», - говорится в заявлении.

В то же время сообщается, что военный кабинет министров Израиля обсуждает продление режима прекращения огня в секторе Газа сверх первоначально согласованных четырех дней.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.