Леонид Швец, автор haqqin.az 00:26

До нового, 2024 года, остается всего ничего – месяц, до второй годовщины большой войны – три месяца. Из итогов же уходящего 2023 года на карте и показать нечего: с горем пополам и со страшными потерями взятый русскими Бахмут да шатающийся за счет таких же бесчисленных жертв зуб Авдеевского выступа. Уже очевидно, что замысел российского командования и заключался в том, чтобы погасить наступательный потенциал ВСУ на запорожском направлении, увеличить давление на востоке и перехватить инициативу за счет отвлечения украинских резервов с юга и наращивания собственных усилий.

К концу 2024 года в число побед генерала Герасимова должны были быть записаны взятие донецкого пригорода Авдеевки и харьковского райцентра Купянска. Не бог весть что по меркам фронта, растянувшегося на полторы тысячи километров, и задействованного без малого полумиллиона человек только с российской стороны, но на фоне ожидавшихся, но так и не случившихся летних побед ВСУ весьма позитивный для России результат. Да, с некоторых пор достижения российской армии измеряются тем, насколько она не дала возможности достичь успеха украинской армии. При том, что инициативу русским удалось перехватить, контроля ни над Авдеевкой, ни тем более над Купянском им получить не удалось. Но, судя по уровню потерь, которые они несут и не отказываются от непрекращающихся штурмов, они считают для себя допустимым получаемый урон, значит, задача взятия Авдеевки остается приоритетной и безоговорочной. Здесь положат столько солдат, сколько понадобится. Именно политический характер наступления вынуждает российское командование бросать в бой все новые и новые силы, не считаясь ни с чем. Кроме символического календарного рубежа – Нового года, имеется еще один, более существенный: президентские выборы. Владимир Владимирович должен предстать на них победителем, пусть и в невеликих масштабах Донецкой области. Шойгу и Герасимов просто обязаны положить ему что-то под елочку, а потом ко дню голосования, иначе Путин не поймет. Так что Авдеевка, обидно нависающая над оккупированным Донецком, обречена испытать на себе всю мощь российской армии, доступную для нее на данный момент.

Массированное наступление идет с 10 октября, а если учесть разведку боем – то с первых чисел октября. Все это время атакам подвергались украинские позиции по всему фронту в этом районе, но особый упор делался на попытках ударами с севера и с юга замкнуть Авдеевку в кольцо. Осуществить этот вполне очевидный замысел не удалось, несмотря на некоторое продвижение. Наступление крайне затруднено, поскольку почти невозможно использовать танки и бронированную технику, и не только и не столько по причине слякоти. Те случаи, когда такие попытки предпринимались, приводили к уничтожению механизированных колонн еще на этапе выдвижения. Боевые действия приходится вести малыми штурмовыми группами пехоты, по методологии, к которой прибегали в ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Потери еще выше, чем были у вагнеровцев, поскольку ВСУ сейчас активно применяют кассетные артиллерийские боеприпасы, которых у них не было зимой-весной, значительно лучше работает авиаразведка с использованием дронов. Украинские войска тоже несут серьезные потери от авиационных ударов и артогня, однако имеют при этом классическое преимущество обороняющихся, им не нужно выходить на открытые пространства ради атаки.