Так освобождали израильских заложников ВИДЕО
ХАМАС опубликовал кадры передачи третьей группы заложников Красному Кресту в рамках договоренности по временному прекращению огня и обмену удерживаемыми лицами.
Сегодня представители Международного комитета Красного Креста приняли группу из 17 заложников, которых удерживали палестинские радикалы на территории сектора Газа. Среди освобожденных – 14 израильтян и три иностранца.
November 26, 2023
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