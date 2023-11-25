Так освобождали израильских заложников ВИДЕО

ХАМАС опубликовал кадры передачи третьей группы заложников Красному Кресту в рамках договоренности по временному прекращению огня и обмену удерживаемыми лицами.

Сегодня представители Международного комитета Красного Креста приняли группу из 17 заложников, которых удерживали палестинские радикалы на территории сектора Газа. Среди освобожденных – 14 израильтян и три иностранца.