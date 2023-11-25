На северо-западное побережье Крыма обрушился ураган, скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Стихия оставила без света почти полмиллиона человек, повалила деревья и сорвала крыши.

Так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.

Подача воды в Черноморском районе на западе Крыма полностью прекращена из-за отсутствия света на насосных станциях, остановлено и централизованное отопление.