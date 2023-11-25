Нетаньяху поговорил с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам телефонной беседы с президентом США Джо Байденом заявил, что положительно оценивает возможность продления четырехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа с условием освобождения по 10 дополнительных заложников в день.

В видеообращении, распространенном канцелярией израильского премьера, Нетаньяху сообщил, что обсудил с Байденом освобождение очередной группы заложников из Газы, назвав разговор «очень эмоциональным».

«Но кроме этого, я хочу сказать также: у нас есть путь для освобождения каждый день еще 10 заложников. Это прекрасная вещь», - сказал израильский премьер.

При этом он подчеркнул, что по завершении паузы Израиль в любом случае намерен вернуться к проведению военной операции в палестинском анклаве.