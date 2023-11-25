Ударная группа «Дуайт Эйзенхауэр» в Персидском заливе

Авианосная ударная группа ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр» прошла через Ормузский пролив и вошла в воды Персидского залива. Об этом сообщило Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил страны на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Группа состоит из авианосца, ракетного крейсера Philippine Sea и эсминцев Gravely и Stethem.