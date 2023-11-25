В Ираке напали на турецких военных: есть погибшие
На севере Ирака на турецких военнослужащих совершено вооруженное нападение, сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
«В результате нападения, совершенного членами сепаратистской террористической организации в районе проведения операции «Пендже-Килит», погибли двое наших военнослужащих... еще двое раненых госпитализированы», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что операция в регионе продолжается.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!