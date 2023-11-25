Подробности освобождения не приводятся. Телеканал Fox News передает, что команда эсминца США USS Mason при поддержке ВМС Японии задержала захватчиков, попытавшихся скрыться. Сейчас их допрашивают американские военные в рамках борьбы с пиратством.

ВМС США освободили танкер Central Park, захваченный в воскресенье, 26 ноября, неизвестными вооруженными людьми у берегов Йемена. Танкер принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу. Об этом стало известно в ночь на понедельник, 27 ноября.

Ранее агентства Reuters и AP сообщили, что USS Mason ответил на сигнал бедствия, поданный гражданским судном в Аденском заливе, после чего танкер был освобожден. Кроме того, американские военные заявили о двух баллистических ракетах, выпущенных возле корабля США из удерживаемого хуситами Йемена после захвата танкера неизвестными.

Израильские «Детали» напоминают, что компания – владелец танкера Zodiac Maritime, который был захвачен неизвестными боевиками, заявила, что «есть подозрение, что танкер Central Park захвачен пиратами, когда проходил через международный транзитный коридор, примерно в 54 морских милях от побережья Сомали в Африке». Акватория, где было захвачено судно, находится под контролем йеменских хуситов.

«Безопасность 22 членов экипажа на борту является нашим главным приоритетом. Судном управляет турецкий капитан, на борту находится многонациональная команда, состоящая из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозит фосфорную кислоту», — сообщили представители компании Zodiac Maritime.

Это международная судоходная компания, являющаяся частью компании Ofer Global, председателем совета директоров которой является уроженец Израиля Эяль Офер.