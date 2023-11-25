В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

27 ноября очередная группа граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 25 семей – 106 человек.

Вернувшиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 308 семей, или 1106 человек в городе Физули.