Появились некоторые подробности убийства в Гяндже. Стало известно, что Али Аллахвердизаде убил сестру за использование Instagram. По информации haqqin.az, это следует из первоначального показания самого подозреваемого в убийстве.

Аллахвердизаде – военнослужащий сверхсрочной службы. Он принимал участие в Отечественной войне, за что был награжден тремя медалями.

Кроме военной карьеры, Аллахвердизаде также известен как профессиональный спортсмен и многократный победитель соревнований по карате WKF.