Убил сестру из-за соцсетей обновлено 11:29
Появились некоторые подробности убийства в Гяндже. Стало известно, что Али Аллахвердизаде убил сестру за использование Instagram. По информации haqqin.az, это следует из первоначального показания самого подозреваемого в убийстве.
Аллахвердизаде – военнослужащий сверхсрочной службы. Он принимал участие в Отечественной войне, за что был награжден тремя медалями.
Кроме военной карьеры, Аллахвердизаде также известен как профессиональный спортсмен и многократный победитель соревнований по карате WKF.
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Полиция проводит расследование двух отдельных инцидентов, произошедших в Азербайджане.
Первый случай связан с получением травмы глаза учеником средней школы №90 в Сабунчинском районе столицы. Пресс-служба МВД сообщила haqqin.az, что по результатам расследования не было установлено умышленное причинение вреда школьнику. Удалось выяснить, что инцидент произошел в актовом зале школы вследствие случайного контакта с другим учеником. Проведенное следствие не подтвердило утверждение о целенаправленном вреде школьнику.
Второй инцидент, произошедший в Гяндже, куда более трагичен: брат убил свою сестру. Из сообщения гянджинской региональной группы пресс-службы МВД стало известно, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого в убийстве Пери Аллахвердизаде – ее брата Али Аллахвердизаде.