Россияне пошли вперед у Авдеевки

«На авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери», — говорится в сводке.

Генштаб ВСУ в сводке на утро понедельника, 27 ноября, сообщает, что за последние сутки украинские военные отбили в районе Авдеевки 30 атак россиян.

Генштаб пишет, что россияне в последние сутки атаковали и непосредственно Авдеевку, и на обоих флангах северо-западнее и юго-западнее авдеевского выступа.

Украинские военные блогеры в последние сутки подтверждали сообщения российских z-блогеров о том, что российские подразделения, в частности, смогли немного продвинуться на юго-восточной окраине Авдеевки, от ранее занятого ими района станции Ясиноватая-2 в близлежащий дачный поселок и в сторону города.

Об этом же пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны, ссылаясь дополнительно на геолоцированные съемки района боев.

Согласно сводке, геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки. На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки. Z-блогеры заявляли, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения.