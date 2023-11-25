Закир Гасанов соболезнует Яшару Гюлеру

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому коллеге Яшару Гюлеру, передает пресс-служба Минобороны.

Гасанов выразил свое глубокое сожаление в связи с гибелью и ранениями солдат турецкой армии в результате нападения террористов в ходе антитеррористической операции Pençe-Kilit.

Он подчеркнул, что Азербайджан разделяет горе Турции и твердо поддерживает борьбу страны с терроризмом. Гасанов также выразил искренние соболезнования семьям погибших, желая упокоения душам шехидов и скорого исцеления раненым.

«Да упокоит Аллах их души», — заключил Гасанов.

Напомним, что на севере Ирака было совершено вооруженное нападение на турецких военнослужащих. В результате двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.