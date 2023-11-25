Таможенники предотвратили ввоз контрабандных медикаментов фото
Сотрудники Товузского таможенного управления предотвратили попытку контрабанды большого количества медицинских препаратов в Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.
На таможенном посту "Красный Мост", расположенном на границе с Грузией, была проведена детальная проверка грузового автомобиля, за рулем которого находился гражданин Азербайджана, приехавший из Турции. В результате досмотра были найдены и изъяты 18 картонных коробок, содержащих 147 наименований незадекларированных лекарственных препаратов.