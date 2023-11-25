Вспышка кори в школах Кюрдамира

В социальных сетях распространилась информация о случаях заражения корью среди учащихся школ в Кюрдамирском районе.

Как сообщили haqqin.az в Центрально-Аранском региональном управлении образования, среди учащихся, в частности, школы №1 города Кюрдамир, учебных заведений сел Атакишили, Сор-Сор, Пирили, Арабгубалы, Шильан и Гарасаггал выявлены случаи заболевания корью.

По данным Кюрдамирской центральной районной больницы, 9 учеников в настоящее время проходят лечение в стационаре, другие школьники продолжают амбулаторное лечение, состояние учащихся стабильное.

В управлении образования заявили, что «в случае вспышки заболевания в образовательных учреждениях будут приняты соответствующие меры. Но на данный момент решение о закрытии этих общеобразовательных учреждений не принималось.

В TƏBİB же сказали, что в ближайшее время выступят с заявлением.