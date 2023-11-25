Неизвестный расстрелял палестинцев в США

Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины осуждает вооруженное нападение на трех палестинских студентов, произошедшее в штате Вермонт. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Рамаллы, переданном агентством WAFA.

«Палестинские власти крайне обеспокоены инцидентом со стрельбой, которую открыл преступник по трем студентам Хишаму Уртани, Тахсину Ахмеду и Кенану Абдель Хамиду, обучающимся в Вермонте, — указывается в документе. - Мы требуем от компетентных органов США задержать преступника, провести оперативное расследование и привлечь виновного к ответственности».

В тексте сообщается, что преступник открыл огонь по палестинцам в момент, когда они выходили из студенческого кампуса. «Все трое получили ранения средней степени тяжести», — отмечается в заявлении.

МИД Палестины «желает скорейшего выздоровления студентам и ожидает от властей США поступления результатов проведенного расследования».

Ранее стало известно, что в американском городе Берлингтон штата Вермонт в субботу, 25 ноября, неизвестный открыл стрельбу по троим студентам-палестинцам, в результате чего они получили ранения различной степени тяжести. Министерство иностранных дел Палестины сообщило, что студенты говорили по-арабски и носили традиционную палестинскую куфию. ФБР в воскресенье вечером объявило о начале расследования инцидента.