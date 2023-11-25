Встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Баку

Сегодня в Баку пройдет трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе.

Яшар Гюлер уже находится в Баку.

Министры обсудят перспективы развития военного и оборонного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.

Последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.