Встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Баку
Сегодня в Баку пройдет трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии - Закира Гасанова, Яшара Гюлера и Джуаншера Бурчуладзе.
Яшар Гюлер уже находится в Баку.
Министры обсудят перспективы развития военного и оборонного сотрудничества между тремя странами, проведение совместных учений и другие вопросы.
Последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!