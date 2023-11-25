МЧС предупреждает граждан...
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемыми нестабильными погодными условиями.
В пресс-службе министерства сообщили, что 27 и 28 ноября на территории Азербайджана пройдут осадки с грозами, прогнозируется сильный ветер.
В ведомстве рекомендовали держаться подальше от строений из легких конструкций и временных построек, рекламных стендов, не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями: «С учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности».