Кадырова призвали быть бережливым

Министерство финансов России планирует обязать глав Чечни, Дагестана, Ингушетии, Тувы, а также руководителей аннексированных украинских областей — Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской — лично нести ответственность за дефицит их региональных бюджетов начиная с 2024 года. Как передает газета «Коммерсант», это предусмотрено в проекте постановления правительства, подготовленном Минфином.

Минфин предлагает связать выделение федеральных дотаций с действиями глав регионов по увеличению доходов и сокращению расходов их бюджетов. Для получения дотаций губернаторам потребуется повысить доходы бюджетов, обеспечить целевое использование федеральных средств на социальные программы, улучшить работу бюджетных учреждений, а также отказаться от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции.

Губернаторы будут также обязаны применять меры дисциплинарного воздействия к чиновникам, чьи действия или бездействие приводят к нарушению этих обязательств. Минфин намерен исключать из списка на получение дотаций те регионы, которые не предоставят подписанное соглашение или информацию о его выполнении. Все губернаторы, получающие дотации, должны подписать соглашение или отказаться от них до 18 декабря.